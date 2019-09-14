سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 03:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض العثور على أسرة من 5 أفراد متوفيين بمنزلهم

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:13 م
أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض العثور على أسرة من 5 أفراد متوفيين بمنزلهم اسعاف - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر الأهالى بقرية الرياينة التابعة لمدينة أرمنت غربى الأقصر، اليوم السبت، على سيدة عجوز وابنتها وأحفادها الثلاثة متوفين داخل منزلهم فى ظروف غامضة، وتم على الفور نقل جثامينهم للمستشفى لحين عرضها على الطب الشرعى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر إخطاراً من مأمور مركز شرطة أرمنت يفيد بالعثور على سيدة عجوز تدعى "ن.أ" وابنتها "ص.ع" وأحفادها الثلاثة متوفين داخل منزلهم بقرية الرياينة غربى المحافظة، وأمر على الفور بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بالمديرية للتحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها.

ومن جانبهم قام رجال مركز شرطة أرمنت بجمع البصمات والأدلة من منزل المتوفين الخمسة، ونقل جثامينهم لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصى لحين عرضهم على رجال الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


الاقصر

اخبار الاقصر

العثور علي سيدة وابنتها واحفادها متوفيين بالاقصر

وفاة اسرة داخل منزلهم بارمنت

مديرية امن الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة