أمريكا وإيطاليا بنهائى كأس العالم لناشئات الطائرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهدت مباراة منتخبا أمريكا وإيطاليا فى نهائى بطولة كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، بصالة هيئة قناة السويس المغطاة بالإسماعيلية، حضور جماهيرى كبير.

وحصد منتخب أمريكا اللقب بعد الفوز على إيطاليا ، فيما حسم البرازيل المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بعد الفوز على الصين 3/ 1 فى لقاء تحديد المركزين الـ 3 و الـ 4 باليوم الختامى للبطولة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفى ذات البطولة خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو على نظيره التركى بنتيجة 3/0 فى إطار لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر، ليحتل المركز العاشر.ويشهد ختام البطولة الاقتصار على مراسم تتويج المنتخبات الثلاث الأولى وأصحاب أحسن المراكز على صعيد اللاعبين وفقًا لبروتوكول بطولات العالم بالاتحاد الدولى.