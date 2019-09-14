أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 14-9-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 14-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7510 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)



1 دولار أمريكي = 3.7510 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.1747 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2395 يورو.

جنيه استرليني (GBP)



1 جنيه استرليني = 4.6904 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2132 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)



1 دولار كندي = 2.8223 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3543 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)



1 دولار أسترالي = 2.5796 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3877 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)



1 ين ياباني = 0.0347 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.8154 ين ياباني.