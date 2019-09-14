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أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 14-9-2019

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:07 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 14-9-2019 العملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 14-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7510 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)
 

1 دولار أمريكي = 3.7510 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)
 

1 يورو = 4.1747 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.2395 يورو.

 

  جنيه استرليني (GBP)
 

1 جنيه استرليني = 4.6904 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.2132 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)
 

1 دولار كندي = 2.8223 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.3543 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)
 

1 دولار أسترالي = 2.5796 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.3877 دولار أسترالي.

 

  ين ياباني (JPY)
 

1 ين ياباني = 0.0347 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 28.8154 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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