أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-9-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس حيث سجل "عيار 24" 179.58 ريال سعودى مقابل 47.87 دولار أمريكى .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :



اسعار الذهب عيار 24 بنحو 179.58 ريال بما يعادل 47.87$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 164.62 ريال بما يعادل 43.89$

اسعار الذهب عيار 21 بنحو 157.14 ريال بما يعادل 41.89$

اسعار الذهب عيار 18 بنحو 134.69 ريال بما يعادل 35.91$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.76 ريال بما يعادل 27.93$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.97 ريال بما يعادل 23.94$

اسعار أوقية الذهب بنحو 5,585 ريال بما يعادل 1,489$

اسعار جنيه الذهب بنحو 1,257 ريال بما يعادل 335.13$

اسعار كيلو الذهب بنحو 179,585 ريال بما يعادل 47,875$