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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-9-2019

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:22 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-9-2019 الذهب السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس حيث سجل "عيار 24"  179.58 ريال سعودى مقابل 47.87 دولار أمريكى .

 

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

اسعار الذهب عيار 24   بنحو  179.58 ريال      بما يعادل  47.87$

سعر الذهب عيار 22    بنحو  164.62 ريال      بما يعادل  43.89$

اسعار الذهب عيار 21   بنحو  157.14 ريال      بما يعادل  41.89$

اسعار الذهب عيار 18   بنحو  134.69 ريال      بما يعادل  35.91$

سعر الذهب عيار 14    بنحو  104.76 ريال      بما يعادل  27.93$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 89.97 ريال        بما يعادل  23.94$

اسعار أوقية الذهب       بنحو  5,585  ريال        بما يعادل  1,489$

اسعار جنيه الذهب         بنحو 1,257 ريال        بما يعادل  335.13$

اسعار كيلو الذهب        بنحو 179,585 ريال     بما يعادل  47,875$


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اسعار الذهب

السعودية

اوقية الذهب

عيار 21

اخبار الاقتصاد

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