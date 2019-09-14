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أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:55 ص
أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل انخفاضا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات للجرام، بالنسبة للذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا وانتشارا فى سوق الصاغة بمصر.

 

تراجع سعر الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة استمرار الهبوط الملحوظ فى سعر الذهب عالميا، نتيجة اقتراب أول جولة للحوار بين الولايات المتحدة والصين، بشأن التهدئة المرتقبة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

 

سعر الذهب فى مصر:

 

عيار 18 سجل 585.5 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 780.5 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5464 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1488 دولارا.

 

سعر الذهب تراجع عالميا بنسبة 0.15 % لتخسر أوقية الذهب قرابة 12 دولارا، بعد أن كانت تسجل 1500 دولار.

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد إلى جنيهين، إضافة إلى وجود فوارق واضحة بين المصنعيات.

 

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع" على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

 

 

 


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