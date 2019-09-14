أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم بـ6 جنيهات والخيار يبدأ من 2.5 حنيه

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 14-2019 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وذلك بحسب الأسعار المقررة بسوق العبور.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 3- 6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما استقر سعر كيلو الفاصوليا بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 – 18 جنبها، والخيار ما بين 2.5 – 8 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الليمون بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والبرتقال الصيفى 5- 9 جنيهات.