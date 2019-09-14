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آخر استطلاع للرأى: "الليكود" سيحصل على 33 مقعدًا وسيشكل الحكومة

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:16 م
آخر استطلاع للرأى: "الليكود" سيحصل على 33 مقعدًا وسيشكل الحكومة نتنياهو ليبرمان
كتب- هاشم الفخرانى

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كشف آخر استطلاع للرأى يجرى قبل الانتخابات الإسرائيلية التى ستجرى يوم الثلاثاء المقبل، عن تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على حزب "أزرق- أبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بانى جانتس.

 

وبحسب الاستطلاع الذى نشرت نتائجه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء اليوم السبت حصول حزب الليكود على 33 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب "جانتس" المعروف إعلامياً بحزب "الجنرالات"، والقائمة العربية المشتركة على 11 مقعداً وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة افيجدور ليبرمان على 9 مقاعد.

 

يديعوت أحرونوت
يديعوت أحرونوت

 

وأضافت الصحيفة أنه فى حال حصول الليكود على هذه المقاعد فإنه سيكون الحزب الفائز فى الانتخابات وبالتالى سيقوم بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتى سيتم الإعلان عنها بنهاية الشهر الجارى.

 

وقالت الصحيفة أن الاستطلاع أجرى على شريحة ضمت حوالى 3000 إسرائيلى فى مناطق إسرائيلية متعددة، منها تل ابيب وحيفا ويافا وعكا وغيرها.


الليكود

اسرائيل

تل ابيب

الكنيست

انتخابات

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