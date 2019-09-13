5 معلومات عن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لمركز التميز للمياه بالأسكندرية

كتب عبد الحليم سالم

دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية إنشاء مركز التميز للمياة بالإسكندرية تعرف عليه من خلال 5 معلومات.

1 - بدأ مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية في تقديم خدماته بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID .

2- المركزمعنى بوجود حلول عملية للتحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بمصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والري.

3- سيقوم المركز بتصميم دورات وشهادات علمية جديدة للجامعات المصرية فضلاً عن تقديم المنح الدراسية.

4-المركز الجديد هو جزء من المشروع الممول من قبل الوكالة ومدته خمس سنوات.

5 - يبلغ إجمالي تكلفته نحو 90 مليون دولار.