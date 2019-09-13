5 معلومات عن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لمركز التميز للمياه بالأسكندرية

دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية إنشاء مركز التميز للمياة بالإسكندرية تعرف عليه من خلال 5 معلومات.
1 - بدأ مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية في تقديم خدماته بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID .
2- المركزمعنى بوجود حلول عملية للتحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بمصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والري.
3- سيقوم المركز بتصميم دورات وشهادات علمية جديدة للجامعات المصرية فضلاً عن تقديم المنح الدراسية.
4-المركز الجديد هو جزء من المشروع الممول من قبل الوكالة ومدته خمس سنوات.
5 - يبلغ إجمالي تكلفته نحو 90 مليون دولار.
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