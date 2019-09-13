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5 معلومات عن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لمركز التميز للمياه بالأسكندرية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:00 ص
5 معلومات عن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لمركز التميز للمياه بالأسكندرية محطة مياه
كتب عبد الحليم سالم

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دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية إنشاء مركز التميز للمياة بالإسكندرية تعرف عليه من خلال 5 معلومات.
 
 
1 - بدأ مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية في تقديم خدماته بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID .
 
 
2-  المركزمعنى بوجود حلول عملية للتحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بمصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والري.
 
3- سيقوم المركز بتصميم دورات وشهادات علمية جديدة للجامعات المصرية فضلاً عن تقديم المنح الدراسية.
 
4-المركز الجديد هو جزء من المشروع الممول من قبل الوكالة ومدته خمس سنوات.
 
 5 - يبلغ إجمالي تكلفته نحو 90 مليون دولار.
 
 

مركز تميز المياه

الوكالة الامريكية للتنمية

جامعة الاسكندرية

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