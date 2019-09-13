سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

بعد حكم المؤبد

5 تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة قيادات الإخوان بـ"التخابر مع حماس"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:49 م
5 تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة قيادات الإخوان بـ"التخابر مع حماس" المستشار محمد شرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهم، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس"، بعد صدور أحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة للمتهمين، تواريخ مرتبطة بالدعوى..

1 ـ "22 نوفمبر 2016"، محكمة النقض تقبل طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم.

2 ـ "6 أغسطس 2017"، محكمة الموضوع الثانية تنظر أولى جلسات إعادة محكامة 24 متهما.

3 ـ "19 نوفمبر 2017"، المحكمة تفض حرزا يحمل محضر تحريات الشهيد محمد مبروك حول تحضير الإخوان لمظاهرات 25 يناير.

4 ـ "17 إبريل 2019"، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة العامة بالدعوى.

5 ـ "11 سبتمبر 2019"، الجنايات تنطق بحكمها فى الدعوى وتعاقب بديع والشاطر و9 آخرين بالسجن المؤبد، وأحكام بالسجن ما بين 10 سنوات وحتى 7 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة 7 متهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

 


التخابر مع حماس

قضية التخابر

محاكمة الاخوان بالتخابر

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

9 محطات بمحاكمة قيادات الإخوان بـ"التخابر مع حماس" بعد حكم المؤبد والمشدد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:00 ص

7 أرقام مهمة ارتبطت بقضية "التخابر مع حماس" بعد حكم المؤبد والمشدد والبراءة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:10 م

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم المؤبد والبراءة بـ"التخابر مع حماس"

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:00 ص

موجز الحوادث.. المؤبد لـ"بديع والشاطر والكتاتنى فى قضية التخابر مع حماس

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 07:33 م

بعد عامين.. الجنايات تقضى بالمؤبد لبديع والشاطر والبلتاجى و8 آخرين بـ"التخابر مع حماس".. المشدد 10 سنوات لعصام الحداد و7 سنوات لمحمد الطهطاوى.. وانقضاء الدعوى لمرسى.. والمحكمة: الوطن لا ينسى من خانه وباع ترابه

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 07:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة