5 تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة قيادات الإخوان بـ"التخابر مع حماس"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهم، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس"، بعد صدور أحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة للمتهمين، تواريخ مرتبطة بالدعوى..

1 ـ "22 نوفمبر 2016"، محكمة النقض تقبل طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم.

2 ـ "6 أغسطس 2017"، محكمة الموضوع الثانية تنظر أولى جلسات إعادة محكامة 24 متهما.

3 ـ "19 نوفمبر 2017"، المحكمة تفض حرزا يحمل محضر تحريات الشهيد محمد مبروك حول تحضير الإخوان لمظاهرات 25 يناير.

4 ـ "17 إبريل 2019"، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة العامة بالدعوى.

5 ـ "11 سبتمبر 2019"، الجنايات تنطق بحكمها فى الدعوى وتعاقب بديع والشاطر و9 آخرين بالسجن المؤبد، وأحكام بالسجن ما بين 10 سنوات وحتى 7 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة 7 متهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.