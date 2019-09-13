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3 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية .. أبرزها الحكم على عشماوى بـ"أنصار بيت المقدس"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:11 م
3 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية .. أبرزها الحكم على عشماوى بـ"أنصار بيت المقدس" محكمة-ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تصدر محاكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة بأحكامها فى العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها الحكم على هشام عشماوى وآخرين بقضية "انصار بيت المقدس".

 

خلية الوراق الإرهابية

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل متهم بقضية "خلية الوراق الإرهابية"، من أصل 5 متهمين للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم فى الدعوى.

أنصار بيت المقدس

تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى 2 أكتوبر المقبل بحكمها على هشام عشماوى و207 آخرين بقضية "أنصار بيت المقدس"، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية أبرزها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.

ميكروباص حلوان

تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن قنديل بحكمها فى 28 سبتمبر الجارى، على 32 متهما بخلية ميكروباص حلوان.

 

 
 

 

 


الفصل فى القضايا

خلية ميكروباص حلوان

هشام عشماوى

انصار بيت المقدس

خلية الوراق

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