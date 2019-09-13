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13 سبتمبر ذكرى هزيمة عرابى بـ"التل الكبير" وبداية احتلال الإنجليز

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:17 ص
13 سبتمبر ذكرى هزيمة عرابى بـ"التل الكبير" وبداية احتلال الإنجليز 13 سبتمبر ذكرى هزيمة عرابى
الشرقية – إيمان مهنى

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فى مثل هذا اليوم 13 سبتمبر من عام 1882 م، دارت معركة التل الكبير بين الجيش المصرى بقيادة أحمد عرابى والإنجليز والتى انتهت بهزيمة العرابين فى معركة استغرقت 30 دقيقة وبدء الاحتلال البريطانى للبلاد لأكثر من 74 سنة.

كانت فى البداية اندلعت الثورة العرابية ، بقيادة الزعيم أحمد عرابى، ضد الظلم والاستبداد، بعد ما عرف تاريخا بـ"وقفة عرابى" أمام الخديوى توفيق فى ساحة قصر عابدين ، يوم 9 سبتمبر، تلك المناسبة التى تحتفى بها محافظة الشرقية وتتخذها عيدا قوميا لكونه زعيما تاريخيا من أبنائها فهو مسقط رأسة هرية رزنة مركز الزقازيق.

ووثقت كتب التاريخ، تفاصيل عن المعركة، تؤكد بأن فوجئت القوات المصرية المتمركزة فى مواقعها فى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بهجوم من القوات الإنجليزية، ولم تستمر المعركة سوى دقائق معدودة، حيث استغرقت أقل من 30 دقيقة، وحصدت أرواح نحو 10 آلاف مصرى وألقى القبض على عرابى، وبعدها دخل الإنجليز إلى القاهرة، وحكم على عرابى بالإعدام ثم خفف للنفى الى جزيرة سيلان  لينتهى الأمر بأن تقع مصر تحت الاحتلال الإنجليزى .

أرجع المؤرخون الهزيمة الخيانة من بعض العناصر القيادية، وكذلك ضعف الخديو توفيق، الذى ساعد على تواغل التدخل البريطانى ليمكنهم من الاحتلال.

 

 

 


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وفقة عرابي

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