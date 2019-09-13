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وفاة فلاح بلدغة ثعبان فى الدقهلية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:28 م
وفاة فلاح بلدغة ثعبان فى الدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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لقي فلاح مصرعه مسموما بلدغة ثعبان أثناء عمله بأرضه الزراعية بقرية جراح التابعة لمركز أجا بالدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز أجا بورود بلاغ من مركز السموم بالمنصورة لمركز أجا يفيد بوصول "أحمد حامدين أحمد دبش"، 70 عاما، فلاح، مقيم بقرية جراح بدائرة المركز، مصابا بحالة إعياء بسبب لدغة ثعبان، وتوفي عقب وصوله.
 
بانتقال وحدة مباحث المركز وسؤال ولده "مادح أحمد حامدين أحمد دبش"، 47 عاما، فلاح، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء عمل والده بأرضه الزراعية بزمام القرية، لدغه ثعبان في قدمه اليسرى، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك ، ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية ، تحرر المحضر بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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