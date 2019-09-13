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وزير خارجية روسيا: الحرب فى سوريا انتهت

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:30 ص
وزير خارجية روسيا: الحرب فى سوريا انتهت وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن الحرب فى سوريا انتهت.
وقال لافروف فى تصريح لصحيفة /ترود/ الروسية اليوم الجمعة إن "الحرب في سوريا انتهت"، مشيرا إلى أن سوريا "تعود رويدا رويدا إلى الحياة السلمية الطبيعية".
وأضاف لافروف أن "عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل ادلب والضفة الشرقية لنهر الفرات".مشيرا إلى أن "تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد وفي منطقة الشرق الأوسط" يحظى الآن بمركز الصدارة من الاهتمام .
وبدأت أحداث الحرب في سوريا عام 2011، وفي نهاية عام 2017 تم الإعلان عن انتصار سوريا على الإرهاب.


سوريا

روسيا

سيرجى لافروف

الحرب فى سوريا

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