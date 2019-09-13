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وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:11 م
وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لجمهورية قبرص الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب - زكى القاضي

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عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.
 
 
وأجرى القائد العام خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع سافاس أنجليديس  وزير الدفاع القبرصى، على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
 
كما التقى القائد العام بالرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، بحضور وزير الدفاع القبرصى، ونقل  الفريق أول محمد زكى خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 
وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذى وصلت إليه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين .
 
وقام الفريق اول محمد زكى، بزيارة مقر البرلمان القبرصى والتقى خلال الزيارة برئيس البرلمان الذى رحب بزيارة وزير الدفاع المصرى والوفد المرافق له، كما أشاد بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة، نظراً لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.
 
كما قام القائد العام يرافقه وزير الدفاع القبرصى بزيارة للوحدات الخاصة القبرصية شاهدا خلالها عددا من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافى، والتى أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.
 
وفى ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكى، عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص، ولاسيما فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة.
 
من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصى بجهود مصر ودورها الداعم للأمن، والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة  بين البلدين.
 
حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.
 
 

 


وزير الدفاع

القوات المسلحه

الجيش المصرى

اخبار وزير الدفاع

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