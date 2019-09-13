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وزير التخطيط اليمنى يدعو المانحين لتصحيح آلية العمل الإغاثى فى البلاد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 05:45 م
وزير التخطيط اليمنى يدعو المانحين لتصحيح آلية العمل الإغاثى فى البلاد نجيب العوج - وزير التخطيط اليمنى
عدن - برلين /أ ش أ/

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دعا وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى نجيب العوج، المانحين والمنظمات الدولية إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثى فى اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية فى توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء العاملين فى تلك المنظمات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن التى ألقاها العوج، اليوم الجمعة، فى مؤتمر الحوار الاستراتيجى رفيع المستوى حول الدعم الدولى لعملية السلام فى اليمن، الذى نظمته وزارة الخارجية الألمانية فى برلين.

ودعا الوزير اليمنى، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، إلى ضرورة توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص من خلال انتهاج إجراءات تعزيز الأمن الغذائى وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة فى جميع المحافظات، وكذا مصارفة الأموال بإشراف البنك المركزى بعدن.

وطالب العوج، المانحين الالتزام بتعهداتهم فى ردم الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث الإنسانية التى تسببت بها ميلشيا الحوثى وقيام المنظمات الدولية العاملة فى اليمن بتعزيز الشفافية التامة فى العمل بما فى ذلك نشر البيانات المالية التى توضح كيفية توزيع المساعدات التى يتلقونها وعدم التسامح مطلقاً مع الفساد بجميع أشكاله والعمل على إجراء مراجعات داخلية لمكاتبها فى اليمن والمراقبة الدورية واجراء التحقيقات اللازمة بحسب الاقتضاء.

وتطرق وزير التخطيط اليمني، إلى الجهود التى تبذلها الحكومة فى إطار ما هو متاح من الموارد المحلية وما تحصل عليه من دعم الخارج فى إعادة توفير الخدمات الأساسية فى جميع القطاعات وتفعيل دور مؤسسات الدولة وإيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية واعداد موازنة حكومية لعام 2019 وهى أول مرة تعد فيها الحكومة موازنة بعد الحرب، وكذا إعداد خطة الأولويات للفترة 2019-2020 والتى تتضمن الأولويات العاجلة للحكومة وانتظام صرف المرتبات لجميع موظفى الدولة للمناطق التى تحت سيطرتها.

 


نجيب العوج

وزير التخطيط اليمنى

عدن

اليمن

المنظمات المانحة

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