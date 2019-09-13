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وزير الإسكان يكلف بحصر الوحدات الشاغرة فى "سكن مصر ودار مصر وJANNA"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:12 ص
وزير الإسكان يكلف بحصر الوحدات الشاغرة فى "سكن مصر ودار مصر وJANNA" مشروع سكن مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تفقد وزير الإسكان والمرافق  برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر.

وكلف بحصر جميع الوحدات الشاغرة ولم يتم حجزها بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بجميع المدن الجديدة، وبخاصة الدورين (الأرضى – الأخير)، وسرعة طرحها للحجز.

 

وأوضح وزير الإسكان،  أنه جارٍ تنفيذ 6720وحدة سكنية (280عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة 6 أكتوبر، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 60 ٪، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بالمشروع تضم 2688وحدة سكنية (112عمارة) وبلغت نسبة إنجازها 78٪، بينما تضم المرحلة الثانية بالمشروع، 4032 وحدة سكنية (168عمارة) وبلغت نسبة إنجازها 45٪.

 

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق المختلفة بالمشروع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق "فرمة" 65٪، وأعمال المياه والرى، 40٪، وأعمال الصرف الصحى، 60٪، وأعمال الكهرباء، 47٪، وأعمال الغاز، 18٪، وأعمال الاتصالات 10٪، وأعمال تنسيق الموقع، 10٪.

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر: جارٍ تنفيذ ٤ أسواق تجارية، بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 12 ٪، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابة الأولى، وجارٍ تنفيذ البوابات (الثانية - الثالثة - الرابعة)، وبلغت نسبة إنجاز السور 70٪.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع سكن مصر

مشروع دار مصر

مشروع جنه

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