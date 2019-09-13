وزير الأوقاف يفتتح 24 مسجدًا فى الشرقية بحضور المفتى و3 وزراء

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، مسجد أبو عبيدة بن الجراح بقرية ميت بشار التابعة لرئاسة مركز منيا القمح، ضمن 24 مسجدا تدخل الخدمة بمناسبة العيد القومى للمحافظة، بحضور وزراء التموين، والشباب، والقوى العاملة.

ووزع وزير الأوقاف 4 أطنان لحوم من صكوك الأضاحى، وهى الدفعة الثالثة من إجمالى 40 طنا نصيب المحافظة.

وأكد الوزير أن المسجد مقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه على مساحة 1100 متر وبه مصلى للسيدات.

وأوضح الوزير، أن افتتاح المسجد اليوم يأتى فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية .

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية، أنه فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى سيتم افتتاح عدد 24 مسجدا بتكلفة تتخطى 112 مليون جنيه ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وذلك بالجهود الذاتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيزهم و فرشهم أمام المصلين من أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن إعمار المساجد يُعد هدفاً نبيلاً فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبراً لنشر الفكر الوسطى وتعاليم الدين الإسلامى السمحة .

شارك فى الافتتاح عدد من رجالات الدين من مختلف عواصم العالم "ضيوف مؤتمر الأوقاف الثلاثين" وهم الشيخ نفيع الله عشيروف روسيا، الشيخ جانبولات أوختو بابيف روسيا، د محمد البشارى (فرنسا)، د عبد الله الشيعانى السعودية، د حسان موسى السويد، د مرزوق أولاد عبد الله هولندا، د محمد الشريف أمريكا، وعدد المواطنين من أبناء القرية.

وخلال خطبة الجمعة بمسجد الفتح بمناسبة العيد القومى لمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، ووزراء التموين، والشباب، والقوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد وزير الأوقاف، أنه يجب تربية الأبناء على احترام المعلم، وأن التطاول عليه هى أولى خطوات تدهور الأمم، فبالعلم تتقدم، أى أمة بدونه لا تشهد نهضة أو قوة اقتصادية أو علمية، مشيرا إلى أن من يقوم ببناء مدرسة من الأعمال التى يحبها الله.

ويشار إلى أن محافظة الشرقية تحتفل بعيدها القومى، يوم 9 سبتمبر من كل عام، احتفاء بذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابى ابن قرية هرية زرنة مركز الزقازيق في وجه الخديوى، وتحتفل الشرقية هذا العام بدخول 50 مشروعا خدميا الخدمة، منها محطتين للشرب ومحطات صرف صحى و11 مدرسة وعمارات إسكان الشباب.



توزيع لحوم الاضاحى



توزيع لحوم الاضاحى



توزيع لحوم الاضاحى



صلاة الجمعة بمسجد النصر



صلاة الجمعة بمسجد النصر



صلاة الجمعة بمسجد النصر