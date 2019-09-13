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واشنطن تفرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة فى هجمات إلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:30 م
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة فى هجمات إلكترونية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة فى شن هجمات إلكترونية تعرضت لها بنى تحتية رئيسية فى العالم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالي، ومعروفة فى أوساط صناعة الأمن المعلوماتي.

وأشارت الوزارة إلى أن المجموعات الثلاث، هى لازاروس جروب وبلونوروف وأندارييل، مشيرة إلى أنها متورطة فى زرع فيروسات أو اختلاس أموال.

ومن بين الهجمات التى شنتها الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية، هجمات "واناكراي" التى طالت مستشفيات بريطانية فى عام 2017 والمصرف المركزى فى بنجلادش فى 2016.

 


واشنطن

عقوبات مالية

كيانات كورية شمالية

هجمات إلكترونية

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