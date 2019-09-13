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نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أولى حفلات الموسم الفنى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:12 ص
نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أولى حفلات الموسم الفنى جانب من الحفل
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية أولى الحفلات بالموسم الفنى الجديد لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايستروعبد الحميد عبد الغفار، وذلك بمناسبة ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدى والمطربة  الراحلة فايزة أحمد.

تضمن برنامج الحفل أجمل الحان التى قدمها الراحلان فى زمن الفن الجميل منها حمال الآسية.. بتسأل ليه عليا أداء يمنى حسن..بصراحة.. قاعد معايا أداء نعمة عصمت.. حيران.. ياما قلبى قال لا أداء هبة إسماعيل.. تخونوه.. خسارة خسارة أداء مصطفى سعد.. حاول تفتكرنى أداء محمد الخولى.. سلامات يا حبايب.. كله ماشى أداء حسام كمال.. موعود أداء ياسر سعيد.. واختتمت المطربة مروة حمدى الحفل برائعة كوكب الشرق  فات الميعاد.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد.. وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.

 

حفلات الموسم الفنى (1)

حفلات الموسم الفنى 

 

حفلات الموسم الفنى (2)
حفلات الموسم الفنى 

 

حفلات الموسم الفنى (3)
حفلات الموسم الفنى

 


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