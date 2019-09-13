نائب محافظ أسوان يشهد حفل تكريم أوائل المتفوقين والمتميزين.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهد اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة بمختلف المراحل التعليمية بمركز كوم أمبو للعام الدراسى 2018/ 2019 وذلك بحضور لفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ، علاوة على عدد من أسر وأهالى مدينة وقرى كوم أمبو.

وحرص اللواء سعيد حجازى على تقديم خالص الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل وعلى رأسهم النائب محمد سليم، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات والتى تساهم فى إضفاء البهجة على وجوه أبنائنا الطلاب وأسرهم ، كما إنها تعكس الإهتمام الكبير والجهود المتواصلة التى تبذلها المحافظة بالتعاون مع كافة الكيانات السياسية والمؤسسات المدنية والأهلية من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية والمساهمة فى تخريج أجيال مؤهلة ومطلعة على كافة آليات ونظم الثورة التكنولوجية والعلمية الحديثة.

وخلال الإحتفال أكد سعيد حجازى على أن تكريم المتفوقين يعتبر حافزاً قوياً لهم لإستكمال تفوقهم العلمى وتحقيق المزيد من التميز والنجاح فى حياتهم العلمية والمهنية بما يعود بالخير عليهم وعلى أهلهم ووطنهم الغالى مصر، مشيراً إلى أن العلم والثقافة هما السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيل قوى قادر على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

كما أشاد نائب المحافظ بالمعلمين الأجلاء الذين ساهموا بأدائهم وجهدهم الدؤوب لتطوير العملية التعليمية وإستثمارها لصالح أبنائنا وبناتنا الطلاب ورفع مستوياتهم فى الفهم والإستيعاب والتحصيل طوال العام الدراسى.

وفى ختام فعاليات الإحتفال قام اللواء سعيد حجازى بتوزيع شهادات التقدير على 55 من الطلبة والطالبات المتفوقين بمختلف مدارس كوم أمبو الثانوية والإعدادية والإبتدائية، بالإضافة إلى تسليم الدروع والمكافآت المادية لـ 50 من المعلمين المثاليين والقيادات المتميزة والمبدعين بمختلف الفئات ومنها ذوى الإحتياجات الخاصة، فضلاً عن البالغين سن التقاعد والعاملين بمختلف القطاعات الخدمية والخيرية.



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