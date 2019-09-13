موجز1.. المالية تفند شائعتى زيادة الضرائب على الأجور وتأجيل برنامج الطروحات

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، المالية تفند شائعتى زيادة الضرائب على الأجور وتأجيل برنامج الطروحات.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

طقس الغد معتدل على الوجه البحرى ممطر شمالا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

وافقت شركة جوجل على دفع غرامة قيمتها 550 مليون دولار تقريبًا لتسوية تحقيق فى فرنسا حول ممارساتها الضريبية، وفقًا لتقارير رويترز، فيما قال متحدث باسم جوجل، إنه إلى جانب هذه الأموال، ستدفع جوجل أيضا 465 مليون يورو (حوالى 515،000 دولار) كدفعة ضريبية أخرى.

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 11 شائعة انتشرت فى 10 أيام .. تعرف عليهم

كشفت الحكومة فى تقريرها الدورى لرصد الشائعات، رصد 11 شائعة انتشرت فى 10 أيام فى الفترة من 4-13 سبتمبر الجارى.

مصرع بريطانى عضته قطة وأصابته بمرض مميت فى المغرب

لقى أب بريطانى يدعى عمر زهرى مصرعه يبلغ من العمر 58 عاما أنفاسه الأخيرة بعد أن عضته قطة وأصابته بمرض مميت أثناء إجازة كان يقضيها فى المغرب.

تعرف على حقيقة إلغاء إجازة السبت فى المدارس بداية العام الدراسى الحالى

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها التوقف عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بالوزارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول توقفها عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها.

المالية تفند شائعتى زيادة الضرائب على الأجور وتأجيل برنامج الطروحات

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة.

صور.. فيضانات تجتاح شوارع مدينة موخينتى بإسبانيا

غمرت مياه نهر كلاريانو أجزاء من منطقة أونتينينت جنوبى مدينة بلنسية الساحلية بإسبانيا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية فيضانات تجتاح شوارع مدينة موخينتى المجاورة.

عائلة رئيس زيمبابوى السابق موجابى تعلن دفنه فى نصب تذكارى وطنى يوم الأحد

قال ليو موجابى المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوى الراحل روبرت موجابى أنه سيدفن فى نصب (هيروز أكر) التذكارى فى العاصمة هارارى يوم الأحد متراجعا بذلك عن تصريحات أدلت بها العائلة أمس.

زيدان يعلن جاهزية هازارد للمشاركة فى مباراة الريال ضد ليفانتى

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادي ريال مدريد، جاهزية النجم البلجيكى هازارد للمشاركة فى مباراة الفريق الملكي أمام ليفانتي المحدد لها غداً، السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

الحكومة ترد على 3 شائعات تتعلق بالصحة أبرزها تفشى "الكوليرا "

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تفشى وباء "الكوليرا" بمحافظات مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء تمامًا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وكانو سبورت فى دوري ابطال افريقيا

تنقل قناة اون سبورت مباراة الاهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى بطولة أفريقيا.

"الصناعة" ترد على شائعة استيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ

نفت وزارة الصناعة ما تردد من أنباء عن استيراد أدوات مدرسية (أقلام رصاص، مماحٍ) تضر بصحة التلاميذ، وتداولها بالأسواق.

مؤمن زكريا يتحدث عن حزنه من لاعبي الأهلي والإصابة النفسية والاعتزال

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي رسائل مهمة خلال تصريحات تليفزيونية فى الساعات الماضية، حققت ردود أفعال قوية فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

صور.. متظاهرون بهونج كونج يحتلون أحد المولات التجارية ويشتبكون مع الأمن

احتل مئات المتظاهرين فى هونج كونج أحد المولات التجارية، مرددين هتافات ضد الدولة، ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين داخل المول.

استدرجوه بفتاة.. عصابة تختطف ابن ثرى بأسيوط لابتزاز والده للحصول على مليونى جنيه.. المتهم: خطفناه واحتجزناه بمنطقة الزراعات.. الشرطة تحرر المختطف بعد ساعات.. وأسرة الضحية: الأمن أعاد الحياة لقلوبنا

لجأت عصابة لحيلة ماكرة لاختطاف مراهق يبلغ من العمر 16 سنة في أسيوط، عن طريق استدراجه بواسطة فتاة، استطاعت خداعه، حتى وقع فى شباكها ووقع في "فخ الاختطاف"، لتساوم أسرته على 2 مليون جنيه، قبل استعادة الشرطة له.