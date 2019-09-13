موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، المترو يؤكد أن اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

ينطلق غداً السبت، المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أكدت شركة المترو أن قيمة اشتراكات الطلاب ثابتة بدون أى زيادات ويبلغ حجم التخفيضات الممنوحة عليها 98%، حيث يتم استخراج نوعان من الاشتراكات وفق مكان إقامة الطلاب وموقع المدرسة أو الكلية أو المعهد التى يدرس بها.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لكل المواطنين الذين شاركوا فى طرح الأسئلة ليجيب عنها الرئيس السيسى فى جلسة "اسأل الرئيس"، بالمؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة غداً السبت بمركز المنارة.

زار وفد من نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، منطقة الأهرامات اليوم الجمعة، فى بداية الجولة الترويجية لكأس الدورى الإنجليزى فى مصر، والتى تشهد زيارة عدة معالم سياحية منها الأهرامات والمتحف المصرى.

لقى 13 شخصا مصرعهم، غرقا ، إثر انقلاب قارب خلال إقامة احتفال دينى هندوسى فى بحيرة بوسط الهند.

تحل اليوم الذكرى الـ 7 لوفاة المخرج إسماعيل عبد الحافظ مخرج الشعب ومكتشف عدد كبير من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي فهو من أهم مخرجي الدراما التلفزيونية، وقد كون ثنائي مع الكاتب أسامة أنور عكاشة ويعتبر برفقة المخرجين يحيى العلمي ومحمد فاضل من جيل مخرجي الدراما المصرية فقد عمل مساعد مخرج بالتلفزيون .. ونرصد 5 أعمال جعلته يستحق لقب عمدة الدراما المصرية.

قاطع محتج رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خلال إلقائه كلمة في شمال انجلترا اليوم الجمعة حين سأله عن سبب غيابه عن البرلمان لإصلاح الفوضى التى أحدثها.

ضرب زلزال بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر، شمال الفلبين ومن بينها العاصمة مانيلا، دون ورود أى تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

أُجُبرت رحلة تجارية لشركة "كوندور" الألمانية، متجهة إلى المكسيك على متنها 326 شخصًا، على الهبوط اضطراريًا فى أيرلندا؛ بسبب تسرب القهوة الساخنة عن طريق الخطأ فوق لوحة التحكم فى قمرة القيادة، حسبما ذكرت شبكة إرم نيوز.

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13-9 2019 ، تراجع بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر إلى 687 جنيها للجرام.

أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى غياب لاعبه إيمريك لابورت عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.

نشب حريق فى إحدى ناقلات النفط أثناء إجرائها لعملية شحن فى محطة "ساتور" النفطية بالساحل الغربى للنرويج، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

قال مسؤولون إن إدارة الإطفاء أمرت بإجلاء السكان فى ضاحية لاجونيسى السياحية على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبى أثينا بسبب حريق فى المنطقة يهدد المنازل.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن استشهاد ستة من جنودها البواسل، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطنى فى أرض العمليات.

اشتعل الصراع بين 3 دول على ضم أنسو فاتي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، إلى منتخبها الوطني، والذى تصل قيمته فى سوق الانتقالات العالمية حالياً إلى 25 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

فاز يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، بجائزة أفضل مدرب فى شهر أغسطس الماضى بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

التقرير المنحاز للتايمز البريطانية عن المقاول محمد على ليس السقطة المهنية الأولى لبعض المنابر الصحفية البريطانية خلال السنوات الخمس الأخيرة ، بل إن تتابع السقطات والخروقات المهنية لمنابر إعلامية ذات أسماء رنانة ، جعلنا نعيد النظر كلية فيما نعتقده عن امتلاك هذه المنابر لمعايير المصداقية والموثوقية وآليات التحرير المهنى المنضبطة والمتعارف عليها فى الصحافة الراسخة شرقا وغربا ، وما إذا كانت تصلح أن تكون نموذجا للمهنية كما هو معتاد لدينا فى مناهج تدريس الإعلام ، كما فرض علينا التساؤل عن هرولة وسائل الإعلام فى "بلد البريكست" وراء كل ما يسيئ إلى الدولة المصرية بعد 30 يونيو دون أدنى درجات التحقق أو المهنية.

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