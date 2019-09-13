موجز المحافظات.. مطروح رصدت 73 منطقة معرضة للسيول وتجمعات مياه الأمطار

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم الجمعة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مطروح رصدت 73 منطقة معرضة للسيول وتجمعات مياه الأمطار





صور.. تعرف على استعدادات محافظة بنى سويف لاستقبال أمطار الشتاء



تنظيف مخرات السيول

كامل أبو على: الخطيب سيحضر توقيع عقد استضافة حفل "الكاف" كسفير لأمم أفريقيا



الكابتن محمود الخطيب

غرق شقيقين أثناء السباحة بشاطئ الغرام فى مرسى مطروح





صور.. غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية فى بورسعيد





صور ..تحرير محاضر لمزارعون حرقوا قش الأرز بكفر الشيخ





صور.. قصر محمد على كما لم تره من قبل.. العمال يروون أسرارا جديدة عن القصر الأثرى أثناء تطويره قبل 30 يونيو 2020.. أحد العمال: تشغيل النافورة بعد توقفها لسنوات.. وعاملة: انتهاء ترميم 4 نجفات من بين 25 نجفة





صور.. حكاية مهندسة مصرية أحدثت نقلة فى مجال الإنشاءات.. هاجر المهدى: اكتشفت نوعين من البكتريا تضاف للخرسانة وتوفر 50٪ من التكلفة.. وتؤكد: صديقة للبيئة وتزيد مقاومة الضغط بمقدار 116% عن الخرسانة التقليدية