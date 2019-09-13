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موجز المحافظات.. مطروح رصدت 73 منطقة معرضة للسيول وتجمعات مياه الأمطار

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:07 م
موجز المحافظات.. مطروح رصدت 73 منطقة معرضة للسيول وتجمعات مياه الأمطار مخرات السيول

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم الجمعة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مطروح رصدت 73 منطقة معرضة للسيول وتجمعات مياه الأمطار

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صور.. تعرف على استعدادات محافظة بنى سويف لاستقبال أمطار الشتاء

تنظيف مخرات السيول
تنظيف مخرات السيول

 

كامل أبو على: الخطيب سيحضر توقيع عقد استضافة حفل "الكاف" كسفير لأمم أفريقيا

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

 

غرق شقيقين أثناء السباحة بشاطئ الغرام فى مرسى مطروح

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صور.. غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية فى بورسعيد

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صور ..تحرير محاضر لمزارعون حرقوا قش الأرز بكفر الشيخ

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صور.. قصر محمد على كما لم تره من قبل.. العمال يروون أسرارا جديدة عن القصر الأثرى أثناء تطويره قبل 30 يونيو 2020.. أحد العمال: تشغيل النافورة بعد توقفها لسنوات.. وعاملة: انتهاء ترميم 4 نجفات من بين 25 نجفة

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صور.. حكاية مهندسة مصرية أحدثت نقلة فى مجال الإنشاءات.. هاجر المهدى: اكتشفت نوعين من البكتريا تضاف للخرسانة وتوفر 50٪ من التكلفة.. وتؤكد: صديقة للبيئة وتزيد مقاومة الضغط بمقدار 116% عن الخرسانة التقليدية

 

المهندسة هاجر محمد المهدى واكتشافها الجديد
المهندسة هاجر محمد المهدى وإكتشافها الجديد

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