مهرجان الفضائيات العربية يكرم الدكتورة دعاء سهيل كأفضل خبير تغذية تأثيراً فى المجتمع

تقرير خاص

ضمن أفضل شخصيات تأثيراً في المجتمع، قرر القائمون على مهرجان الفضائيات العربية تكريم الدكتورة دعاء سهيل كأفضل خبير تغذية في الوطن العربي، ولأنها أول من أسس فكرة التخسيس أون لاين.

وفي هذا الصدد أعربت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن تحقيق النجاح سهل لكن الحفاظ عليه صعب للغاية، وهي الآن تتذوق طعم ما حققته من نجاح.

وأكدت انها قامت بإطلاق فكرة التخسيس اون لاين لأن مريض السمنة لا يحتاج أن يكشف عليه الطبيب بالسماعة ولكنه عبارة عن مجموعة من الشفرات التي يتم فكها عن طريق خبير التغذية ذى الخبرة، وفقاً لبعض المعلومات التي يسأل عنها المريض ومن هنا يصل الطبيب إلي سبب السمنة لديه ويقوم بعلاجه، حيث يتم التشخيص الجيد، مشيرة انها وفقا لخبرتها ودراستها المتعمقة في عالم التغذية تيقنت ان لكل مادة عشبية تأثير على فقدان الدهون.

وفي السياق نفسه، اشارت الي ان فكرة التخسيس اون لاين يميزها أن المريض يمكنه ان يتواصل مع الطبيب في أي وقت يناسبه، دون التقيد بوقت محدد، لافتة أن فكرة التخسيس اون لاين حققت نجاحاً كبيراً، واستطاعت كخبيرة تغذية ان تنجح في تحقيق ثلاث مبادرات للقضاء على السمنة، وتأسيس فريق من خبراء التغذية والذين يعملون بكل حب وجهد وبنفس الفكر والمدرسة والنهج التي اسستها في عالم التغذية.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل ان المريض يستطيع أن يفقد وزنه وهو في مكانه، بدون حرمان وبدون تحت ضغط النفسي، مؤكدة ان لكل مريض نوع محدد من العلاج والنظام الغذائي الذي يسير عليه، حسب حالته الصحية وعمره ووزنه، واحتياجاته الغذائية.

وحول تأسيسها لمبادرة مصر بلا سمنة اكدت انه وفقا للإحصائيات لعام 2017 و 2018 مصر كانت تتصدر باقي الدول ارتفاعا في مؤشر السمنة، وحتى الان انا اشعر بكامل الرضا عن تلك المبادرة والتي اتت بثمارها وكثيرون استجابوا لها، خاصة شباب الجامعة او ما بعد الجامعة، لاسيما أن إصابة هؤلاء الشباب بالسمنة في هذا العمر يؤثر على ادائهم في العمل والتحاقهم في الوظائف الملائمة لهم، نظرا لتأثير السمنة السلبي على مظهرهم.

ولفتت الدكتورة دعاء سهيل ان السمنة تدق ناقوس خطر في عالم العرب ، فمن الممكن ان اكون في عمر العشرين ولدي سمنة وزيادة في الوزن ولم اتأثر صحيا لكن مع تقدم العمر تظهر المشاكل الصحية جراء السمنة، والتي ينتج عنها 44 مرض .

واشارت الي ان في هذه الفترة من العمر يتهافت الشباب على الاكلات السريعة وتناول الطعام في المطاعم، وتناول الشوكولاتة والحلوى بشكل كبير، مع عدم الحركة والكسل والابتعاد عن ممارسة سياسة المشي.

الجدير بالذكر ان الدكتورة دعاء سهيل تم تكريمها في عام 2018 كأول امرأة عربية مؤثرة ومبدعة في المجتمع من مهرجان المرأة العربية للإبداع، وتم تكريمها في الويدينج داي والذي كان عبارة عن مجموعة من العرائس اللاتي استطعن فقدان وزنهم على نهج الدكتورة دعاء سهيل، كما تم تكريمها من العديد من المهرجانات الاخرى، وحصلت على العديد من الجوائز كأفضل خبيرة متخصصة في عالم التغذية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

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