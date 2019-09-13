سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تستضيف المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة بمشاركة 40 دولة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:59 م
مصر تستضيف المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة بمشاركة 40 دولة وزارة الخارجية - ارشيفية
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستضيف مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى، اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة، والذى يركز هذا العام على بيانات وإحصاءات الهجرة.
 
يُعقد المؤتمر تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز آليات التشاور للدول الأفريقية فيما بينها لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة.

 وتنقسم أعمال المنتدى إلى اجتماعين، أحدهما على مستوى كبار المسئولين يومى 14 و15 سبتمبر، يليه اجتماعاً وزارياً يوم 16 سبتمبر، وهو الاجتماع الوزارى الأول من نوعه للمنتدى الأفريقي.

يأتى هذا الحدث فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويبرز الأولوية التى توليها مصر لتنفيذ العهد الدولى للهجرة الذى أقرته الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بمراكش فى شهر ديسمبر الماضى، حيث يأتى تعزيز قاعدة بيانات وإحصاءات الهجرة على الصعيد الوطنى والإقليمى والعالمى كأساس لوضع السياسات ذات الصلة على رأس أهدافه.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر  40 دولة أفريقية تشارك في فعاليات الاجتماعات المشار إليها، ويشارك عدد كبير من الوزراء المعنيين بموضوعات الهجرة والإحصاءات ذات الصلة في الدول الأفريقية، فضلاً عن ممثلين من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز الأبحاث الأفريقية والدولية.


اخبار مصر

وزاره الخارجيه

اخر اخبار مصر

مبنى وزاره الخارجيه

الهجره فى افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة