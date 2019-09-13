مصر تستضيف المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة بمشاركة 40 دولة

وتنقسم أعمال المنتدى إلى اجتماعين، أحدهما على مستوى كبار المسئولين يومى 14 و15 سبتمبر، يليه اجتماعاً وزارياً يوم 16 سبتمبر، وهو الاجتماع الوزارى الأول من نوعه للمنتدى الأفريقي.
يأتى هذا الحدث فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويبرز الأولوية التى توليها مصر لتنفيذ العهد الدولى للهجرة الذى أقرته الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بمراكش فى شهر ديسمبر الماضى، حيث يأتى تعزيز قاعدة بيانات وإحصاءات الهجرة على الصعيد الوطنى والإقليمى والعالمى كأساس لوضع السياسات ذات الصلة على رأس أهدافه.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر 40 دولة أفريقية تشارك في فعاليات الاجتماعات المشار إليها، ويشارك عدد كبير من الوزراء المعنيين بموضوعات الهجرة والإحصاءات ذات الصلة في الدول الأفريقية، فضلاً عن ممثلين من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز الأبحاث الأفريقية والدولية.
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