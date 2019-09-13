مصر تستضيف المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة بمشاركة 40 دولة

كتب : أحمد جمعة

تستضيف مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى، اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة، والذى يركز هذا العام على بيانات وإحصاءات الهجرة.

يُعقد المؤتمر تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز آليات التشاور للدول الأفريقية فيما بينها لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة.

وتنقسم أعمال المنتدى إلى اجتماعين، أحدهما على مستوى كبار المسئولين يومى 14 و15 سبتمبر، يليه اجتماعاً وزارياً يوم 16 سبتمبر، وهو الاجتماع الوزارى الأول من نوعه للمنتدى الأفريقي.

يأتى هذا الحدث فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويبرز الأولوية التى توليها مصر لتنفيذ العهد الدولى للهجرة الذى أقرته الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بمراكش فى شهر ديسمبر الماضى، حيث يأتى تعزيز قاعدة بيانات وإحصاءات الهجرة على الصعيد الوطنى والإقليمى والعالمى كأساس لوضع السياسات ذات الصلة على رأس أهدافه.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر 40 دولة أفريقية تشارك في فعاليات الاجتماعات المشار إليها، ويشارك عدد كبير من الوزراء المعنيين بموضوعات الهجرة والإحصاءات ذات الصلة في الدول الأفريقية، فضلاً عن ممثلين من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز الأبحاث الأفريقية والدولية.