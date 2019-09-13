محافظ القاهرة: إزالة 300 مدبغة ومصنع غراء بمنطقة المدابغ وإخلائها خلال أيام

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إزالة عقارات منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والتى تبلغ مساحتها 3.2 فدان تقريبا وتضم 205 عقار تم تعويض سكانها والبالغ عددها 70 اسرة وتسكينهم بأحد مشروعات المحافظة بمدينة 6 اكتوبر.

وأضاف عبدالعال، فى بيان اليوم، أنه تم تعويض 76 اسرة عن مقابرهم بمنطقة عين الحياة والتي استلزم نقلهم لاستكمال اعمال محور الكوبري الجديد والذي يربط منطقة متحف الحضارة بالاوتوستراد وتم تسليمهم المقابر الجديدة ونقل رفات اهاليهم بمعرفتهم

وتابع محافظ القاهرة : فى منطقة أكشاك ابو السعود تم ازالة 463 عقار ونقل وتسكين 673 اسرة لمشروع الاسمرات 3 وإخلاء المنطقة البالغ مساحتها حوالي 8 أفدنة تقريبا .

وفى منطقة المدابغ تم هدم 260 مدبغة و40 مصنع غراء وتعويض مالكيها ومتبقي حوالي 30 مدبغة ومصنع غراء وسيتم الانتهاء منها خلال الايام القادمة بالإضافة الي استكمال اعمال ازالة اخري بالمنطقة المحيطة بها طبقا لتوجهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتعويض سكانها طبقا لكشوف الحصر

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها حاليا بمنطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ فى اطار المشروع القومى لتطوير منطقة الفسطاط وسور مجري العيون وتحويله الي مزار سياحي ، نظرا لتميزها كمنطقة تراثية وسياحية تضم متحف الحضارة وسور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة وبالقرب من منطقة الفسطاط الاثرية ومسجد عمرو بن العاص والكنائس القديمة والمتحف القبطى والمعبد اليهودى.