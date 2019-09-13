محافظ الشرقية : جارى التحقيق فى واقعة إهانة بائعة التين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه فور علمة بواقعة إهانة موظف مجلس مدينة ابوكبير لمواطنة ، أجرى اتصالا برئيس المدينة ، وكلفه بالتحقيق في الواقعة وسرعة رفع مذكرة ، لاتخاذ ما يلزم قانونيا ، قائلا " لا نقبل أهانة أى مواطن ، ولابد قبل تطبيق القانون الحفاظ علي كرامة المواطن وعدم ارتكاب أي تجاوز ضده " ، مؤكد اذا صحت اتهامات السيدة للموظف سيتم اتخاذ العقوبات ، وإذا ثبت العكس سنتخذ ما يلزم من إجراء في ضوء نتائج التحقيق .

كانت شهدت مدينة ابوكبير واقعة مؤسفه تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى وأثارت غضب المواطنين ، بسبب ظهور بائعة للتين الشوكي ، تبكي وتدعي أن موظف مجلس المدينة عندما طلب منها رسوم الفرش قدرة ثلاثة جنيهات ، قالت له " لسة مستفتحتش " ، فقام بسكب مياه علي التين من الجركن بجوار الفرش وعلي وجهها المتبقي فيه من مياه وخطف السكين التي تسخدمتها فى التقطيع كرهن .

وتواصل "اليوم السابع" مع السيدة بطلت الفيديو المثير للغضب ، والتي تدعي " فايزة عبدالسلام " ، من مركز أبو كبير ، التى روت تفاصيل الواقعة قائلة " أثناء تواجدها بالسوق ، جاء موظف مجلس المدينة لطلب 3 جنيه رسم بدل فرش ، فقمت بالرد عليه " لسة مسفتحتش " ، فرد قائلا " هاتي الفلوس يا مرة " ، وفجأة سحب جركن المياه ، سكبها علي " مشنة " التين والباقي منها سكبه علي رأسي ، وأخد السكينة التي استخدمها في التقطيع كرهن لدية ومشي .

وأضافت : هرولت خلفه أبكي لأكثر من 300 متر واستعطفته بقولي " يا بيه ادينى السكنية اشتغل علشان أدفع الفلوس" الموقف أثار شفقة أحد المارة من الأهالي ، الذي استوقفه وأخد منه السكين ودفع الثلاثة جنيهات ، وقام بنهره وقال له أنت راجل ، أنت بستقوي علي ست ضعيفة "..

وأكملت السيدة : اخرج يوميا كعاملة زراعية أو بيع التين الشوكي من أجل تربية أبنائي حيث أنني مطلقة ولدي ولد وبنت ووالدتي المريضة ولا يوجد لدي دخل سوى 80 جنيها نفقة و320 معاش مطلقات .

من جانبه أكد جودت السيد ،نائب رئيس المدينة ، أن المجلس يحصل رسوم بدل نظافة 3 جنيهات للفرش الصغير و5 جنيهات للفرش ذو المساحة الكبيرة ، والتي تحصل بإيصال رسمي ، وأن تلك المبالغ تخص أعمال النظافة والصيانة التي تتم بالطرق .