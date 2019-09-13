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مباحث المصنفات تضبط 2500 غلاف مقلد لكتاب مدرسى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:31 م
مباحث المصنفات تضبط 2500 غلاف مقلد لكتاب مدرسى كتب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

وشنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملة أمنية مكبرة استهدفت عدد من المقاهى والكافيتريات وشركات الدعاية والإعلان بدوائر أقسام شرطة (العجوزة، إمبابة، أوسيم) غير المرخصة، والتى تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية، واستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، والمطابع والمكتبات التى تقوم بطبع الكتب وبيعها دون تفويض أو أوامر توريد من أصحابها، ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

أسفرت الحملات عن ضبط (شركة للدعاية والإعلان " غير مرخصة" بدائرة قسم شرطة العجوزة) وعُثر بمقر الشركة على وحدة معالجة مركزية، محمل عليها برامج (فوتوشوب- إنستليزر)  دون الحصول على إذن من الشركة المالكة، فضلاً عن ضبط (7) كافيهات بدائرة قسم شرطة إمبابة، لإرتكابها مخالفات العرض العام بالمقاهى وإعادة بث قنوات مشفرة "بدون ترخيص"، وضبط مطبعتين بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعُثر بداخلهما (6000 علبة لمنتج صناعى لإحدى الشركات- 2500 غلاف مقلد لكتاب تعليمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


مصنفات

كتب

كتب مقلدة

قنوات غير مرخصة

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