سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر نيكى اليابانى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:27 ص
مؤشر نيكى اليابانى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر مؤشر نيكى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى لأعلى مستوى فى أربعة أشهر عند الإغلاق اليوم الجمعة، فى الوقت الذى هدأت فيه المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى بعد مؤشرات على ذوبان الجليد فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسياسة تيسيرية اتبعها البنك المركزى الأوروبي.

 

وتقدم المؤشر نيكى 1.1 بالمئة ليغلق عند 21988.29 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من مايو أيار. وفى الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسى 3.7 بالمئة مسجلا أكبر مكسب فى ثمانية أشهر.

 

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1609.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أبريل، فيما بلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 3.34 تريليون ين وهو الأكبر فى نحو تسعة أشهر.

 

وأعلنت الصين والولايات المتحدة عن تنازلات هذا الأسبوع قبل محادثات تجارية قادمة فى أوائل أكتوبر. وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق للصحفيين إنه ربما يدرس إبرام اتفاق تجارى مؤقت مع بكين.

 

وارتفع نحو ثلثى القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 فى بورصة طوكيو، مع تصدر قطاع العقارات الشديد التأثر بالفائدة لقائمة القطاعات الرابحة، ليرتفع مؤشره 2.7 بالمئة قبل اجتماع يعقده مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم.

 

وأقبل المستثمرون أيضا على شراء أسهم القطاعات الدفاعية، مع ارتفاع سهم شيسيدو وسهم أو.إل.سى المشغلة لطوكيو ديزنى ريزورت 2.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

 

وربح سهم باناسونيك 0.6 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكى أن تويوتا موتور بدأت استخدام بطاريات صممتها باناسونيك لتسلا فى بعض سياراتها الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء المباعة فى الصين. وأضاف سهم تويوتا 0.8 بالمئة.

 

وقفز سهم ياهو اليابان 4.9 بالمئة بعد أن قالت شركة الإنترنت إنها ستستحوذ على زوزو المتجر الإلكترونى لبيع الملابس مقابل 400 مليار ين (3.7 مليار دولار) أمس الخميس، ساعية إلى تحسين موقعها فى مواجهة منافسين مثل أمازون.كوم وتراجع سهم زوزو 0.5 بالمئة ليقلص بعض المكاسب الكبيرة التى حققها بنسبة 13.4 بالمئة فى الجلسة السابقة.


مؤشر نيكى

اليابان

اقتصاد

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة