مؤشر نيكى اليابانى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر

رويترز

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى لأعلى مستوى فى أربعة أشهر عند الإغلاق اليوم الجمعة، فى الوقت الذى هدأت فيه المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى بعد مؤشرات على ذوبان الجليد فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسياسة تيسيرية اتبعها البنك المركزى الأوروبي.

وتقدم المؤشر نيكى 1.1 بالمئة ليغلق عند 21988.29 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من مايو أيار. وفى الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسى 3.7 بالمئة مسجلا أكبر مكسب فى ثمانية أشهر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1609.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أبريل، فيما بلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 3.34 تريليون ين وهو الأكبر فى نحو تسعة أشهر.

وأعلنت الصين والولايات المتحدة عن تنازلات هذا الأسبوع قبل محادثات تجارية قادمة فى أوائل أكتوبر. وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق للصحفيين إنه ربما يدرس إبرام اتفاق تجارى مؤقت مع بكين.

وارتفع نحو ثلثى القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 فى بورصة طوكيو، مع تصدر قطاع العقارات الشديد التأثر بالفائدة لقائمة القطاعات الرابحة، ليرتفع مؤشره 2.7 بالمئة قبل اجتماع يعقده مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم.

وأقبل المستثمرون أيضا على شراء أسهم القطاعات الدفاعية، مع ارتفاع سهم شيسيدو وسهم أو.إل.سى المشغلة لطوكيو ديزنى ريزورت 2.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

وربح سهم باناسونيك 0.6 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكى أن تويوتا موتور بدأت استخدام بطاريات صممتها باناسونيك لتسلا فى بعض سياراتها الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء المباعة فى الصين. وأضاف سهم تويوتا 0.8 بالمئة.

وقفز سهم ياهو اليابان 4.9 بالمئة بعد أن قالت شركة الإنترنت إنها ستستحوذ على زوزو المتجر الإلكترونى لبيع الملابس مقابل 400 مليار ين (3.7 مليار دولار) أمس الخميس، ساعية إلى تحسين موقعها فى مواجهة منافسين مثل أمازون.كوم وتراجع سهم زوزو 0.5 بالمئة ليقلص بعض المكاسب الكبيرة التى حققها بنسبة 13.4 بالمئة فى الجلسة السابقة.