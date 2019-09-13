الرئيسية اقتصاد وبورصة لو مأمن على عربيتك.. إزاى تحسب نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:00 ص الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتب هانى الحوتى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1052 لسنة 2019، بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات. ونص القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، كالتالى.. اخبار الاقتصاد الرقابة المالية تامينات السيارات محمد عمران مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بسبب كثرة الشكاوى.. تحديد نسب استهلاك قطع الغيار بوثائق تأمينات السيارات الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:00 ص سقوط موظف لتزويره وثائق تأمين سيارات بوحدة تراخيص مرور التبين الخميس، 06 سبتمبر 2018 01:14 م دوريات أمنية وسيارات إسعارف تجوب محيط لجان الثانوية العامة بالقاهرة الخميس، 21 يونيو 2018 09:41 ص لو عايز تبقى فى السليم.. 6 شروط عليك مراعاتها قبل توقيع وثيقة تأمين سيارتك الإثنين، 09 أبريل 2018 09:17 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام "خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن المزيد من Trending Plus
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