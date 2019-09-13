لو مأمن على عربيتك.. إزاى تحسب نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1052 لسنة 2019، بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.

ونص القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، كالتالى..