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للتخلص من قشرة الشعر.. اتبع هذه النصائح الصحية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:00 ص
للتخلص من قشرة الشعر.. اتبع هذه النصائح الصحية قشرة الشعر - صورة أرشيفية
فاطمة ياسر

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تعانى نسبة كبيرة من الناس من أزمة قشرة الشعر، التي تعد من الأمور المحرجة نتيجة لنزول القشرة علي الملابس.

ولذا قدم التقرير التالي بعض النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من قشرة الشعر بشكل كبير، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومن هذه النصائح التالى:

- الإكثار من تناول الأطعمة المغذية، أي الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي قشرة الشعر، ولذا ينصح بتناول طبق سلطة خضراء يوميا.

-تناول المكملات الغذائية الغنية بفيتامين ب لأنه من الفيتامينات الهامة التي تقضي على قشرة الشعر.

-البروتينات لها دور كبير في الحد من التخلص والقضاء علي قشرة الشعر، ولذا تناول الفول والعدس والحمص، والفواكه بكل أنوعها لها دور كبير في ذلك والخضراوات الورقية كالخس والخيار والجرجير، فهي جميعا أطعمة تقلل من انتشار قشرة الشعر.

-عليك تجنب تناول الأطعمة الغنية بالزيوت أي المقليات والحلويات لأنها تساهم في ظهور قشرة الشعر.

 


قشرة الشعر

اسباب ظهور قشرة الشعر

التخلص من قشرة الشعر

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