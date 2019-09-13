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لص إمبابة يكشف تفاصيل سرقته محتويات 6 شقق سكنية: بكسر الأبواب

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:56 ص
لص إمبابة يكشف تفاصيل سرقته محتويات 6 شقق سكنية: بكسر الأبواب سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة 6 شقق سكنية بإمبابة، عن أسلوبه المستخدم فى السرقة، حيث ذكر أنه يستهدف الشقق الخالية من المقيمين بها، بعد رصد تحركاتهم، وتأكده من خلوها من السكان.

أضاف المتهم أنه يستخدم آلة حادة فى كسر الأبواب، ويستولى على محتويات الشقة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، بالإضافة إلى شاشات التلفزيون، والهواتف المحمولة.

أرشد المتهم عن بيع المسروقات لعملائه، وتم ضبطها، وبعرضها على أصحاب الشقق المسروقة، تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما له بالسرقة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط عاطل، بسرقة عدد من الشقق السكنية.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بسرقة 6 شقق سكنية، وأرشد عن المسرروقات، حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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