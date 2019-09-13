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فيديو وصور.. الجزائر تغرق فى مياه الأمطار والسيول تجرف السيارات وتغمر المترو

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:06 ص
فيديو وصور.. الجزائر تغرق فى مياه الأمطار والسيول تجرف السيارات وتغمر المترو مياه الأمطار تغرق مترو أنفاق الجزائر
كتب محمد تهامى زكى

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تسببت الأمطار الغزيرة، التى هطلت مساء اليوم، الخميس، على الجزائر العاصمة، فى ارتفاع منسوب المياه فى طرقات وشوارع العديد من البلديات وشل حركة المرور فى العاصمة.

المياه تغمر محطات المترو
المياه تغمر محطات المترو

ووفقا لموقع الإذاعة الجزائرية، بدأت الأمطار فى الهطول من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى، وسببت سيول جارفة اجتاحت العديد من شوارع العاصمة وغمرت المنازل ومحطات مترو الأنفاق والمحلات التجارية، خاصة فى مناطق بئر مراد رايس ، حيدرة ، بن عكنون  وجسر قسنطينة.

 

فيما نشرت صحيفة النهار الجزائرية، صورا تظهر حجم الكارثة، حيث لوحظ العديد من السيارات جرفتها السيول بشارع الإخوة بوعدو ببئر مراد رايس وسط هول كبير وصراخ السكان، وأيضا حى الوئام الفوضوى ببلدية جسر قسنطينة، التى غمرته المياه، ما خلق ذعرا كبيرا فى أوساط القاطنة.

السيول تجرف السيارات
السيول تجرف السيارات

وحذرت الأرصاد الجوية فى الجزائر، من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبوب رياح قوية، ابتداء من اليوم الخميس فى كل من ولايات جليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيزى وزو والبويرة وتيارت وتسمسيلت والأغواط والجلفة وبرج بوعريريج .

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مياه الأمطار تغرق شوارع العاصمة

 

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أمطار الجزائر

 

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جزائريون يعتلون سلالم المترو

 

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مياه السيول فى محطات مترو الأنفاق

 

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أمطار الجزائر
 
 

 

 


الجزائر

امطار الجزائر

سيول

الاصاد الجوية

طقس الجزائر

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