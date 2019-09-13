سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. مواطن كويتى يسرق سيارة عسكرية ويصطدم بسيارات أخرى قبل ضبطه

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:20 م
فيديو.. مواطن كويتى يسرق سيارة عسكرية ويصطدم بسيارات أخرى قبل ضبطه سيارة تابعة للجيش الكويتى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدم شاب كويتى فى العقد الثانى من عمره على سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش الكويتى والهروب بها بشكل هستيرى نتج عنها اصطدامه بعدة سيارات فى الطريق عقب ملاحقته من رجال الأمن الذين تمكنوا من ضبطه لاحقًا.

وأظهر مقطع فيديو نشرتة جريدة الجريدة الكويتية، لحظة هروب الشاب بالسيارة بشكل سريع وعكس السير وملاحقته من قبل رجال الأمن الذين أبدوا حرصهم على عدم إلحاق الضرر بالمارة والسيارات من قبل السارق.

 

وقالت وزارة الداخلية  ،إنه تم تشكيل فريق بحث مشترك من وزارة الداخلية والجيش الكويتى لضبط السارق الذى تبيّن عقب القبض عليه أنه مواطن كويتى من مواليد 1997، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


الكويت

الجيش الكويتى

مركبة للجيش

أخبار الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة