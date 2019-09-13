فيديو.. مواطن كويتى يسرق سيارة عسكرية ويصطدم بسيارات أخرى قبل ضبطه

كتب محمد جمال

أقدم شاب كويتى فى العقد الثانى من عمره على سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش الكويتى والهروب بها بشكل هستيرى نتج عنها اصطدامه بعدة سيارات فى الطريق عقب ملاحقته من رجال الأمن الذين تمكنوا من ضبطه لاحقًا.

دوريات الأمن والطيران العمودي يواصلون مطاردة مجهول سرق مركبة تابعة للجيش.. واصطدم بخمس سيارات على الطريق العامhttps://t.co/UCWKLW4sUr pic.twitter.com/ucml57vGn3 — الجريدة (@aljarida) September 12, 2019

وأظهر مقطع فيديو نشرتة جريدة الجريدة الكويتية، لحظة هروب الشاب بالسيارة بشكل سريع وعكس السير وملاحقته من قبل رجال الأمن الذين أبدوا حرصهم على عدم إلحاق الضرر بالمارة والسيارات من قبل السارق.

وقالت وزارة الداخلية ،إنه تم تشكيل فريق بحث مشترك من وزارة الداخلية والجيش الكويتى لضبط السارق الذى تبيّن عقب القبض عليه أنه مواطن كويتى من مواليد 1997، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.