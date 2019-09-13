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فيديو.. منسق الانتخابية التونسية : انتهاء فرز أصوات القاهرة والإسكندرية الأحد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:21 م
فيديو.. منسق الانتخابية التونسية : انتهاء فرز أصوات القاهرة والإسكندرية الأحد إيمان حنا ورئيس منسق دائرة الانتخابات التونسية فى مصر
إيمان حنا- تصوير حسام عاطف

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قال عبد الوهاب الرايسى ، رئيس لجنة الاقتراع بالانتخابات التونسية بالقاهرة ومنسق الدائرة الانتخابية التونسية بمصر،، إن انطلاق عميلة التصويت اليوم لاختيار الرئيس الذى سيخلف الراحل قايد السبسى تمثل مرحلة محورية على طريق تحقيق الديمقراطية الكاملة بتونس.  

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إيمان حنا ورئيس منسق دائرة الانتخابات التونسية فى مصر 

و أضاف الرايسى فى تصريحات  خاصة لـ  "اليوم السابع  " أن عملية التصويت بمصر وخارج تونس فى44 دولة  تستمر حتى السادسة مساء بتوقيت كل دولة يجرى فيها التصويت لتستأنف غدا فى تمام الثامنة صباحا وتنتهى فى تمام السادسة مساء الأحد لتبدأ عملية الفرز وتنتهى فى تمام السابعة مساء اليوم نفسه ويتم تعليق النتائج بمقار لجان الاقتراع  ، ومن  المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الثلاثاء الموافق 17 سبتمبرالجارى.

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رئيس منسق دائرة الانتخابات التونسية فى مصر 

وأوضح الرايسى أن عدد المسجلين الانتخاب فى القاهرة 980  ناخبا وفى الاسكندرية 200 ناخب، وهذه الأرقام لا تعبر عن جميع الناخبين فهناك من يأتى مباشرة للجنة دون تسجيل مسبق فهى متروكة لحرية الناخب.

أضاف الرايسى، أن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة بداخل تونس وخارجها  يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفًا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبًا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه ، معربا  عن أمنيات الشعب التونسي أن تكون الانتخابات شفافة حتى يصل إلى ما يطمح إليه وكافح من أجله بأن يحكمهم رئيس يعبر عنهم .

 

وكان أبناء الجالية التونسية بمصر قد بدأوا التوافد صباح اليوم على مقر السفارة بمنطقة الجزيرة للإدلاء بأصواتهم فى ثالث استحقاق رئاسى بتونس.

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إيمان حنا وعبد الوهاب الرايسى رئيس منسق دائرة الانتخابات التونسية فى مصر 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قد خصصت مركزين لاقتراع الجالية التونسية فى مصر  أحدهما فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة بمنطقة الجزيرة، كما يمكنهم الإدلاء بمكتب الاقتراع فى الإسكندرية، حيث خصص مقر لها بأحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل.

 

وقد فتحت أبواب مقار الاقتراع منذ الثامنة صباح اليوم الجمعة، لاستقبال أبناء الجالية التونسية ممن يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس للبلاد خلفاً للراحل الباجى قايد السبسى، ويستمر استقبال الناخبين حتى السادسة مساء وتمتد عملية التصويت حتى الأحد المقبل.

ومن جهة أخرى تستعد اليوم مقار البعثات الدبلوماسية التونسية فى 44 دولة أخرى لاستقبال الناخبين المقيدين بجداول الناخبين فى الخارج، والبالغ عددهم 400 ألف تونسى يدلون بأصواتهم فى 390 مركز اقتراع.

 


تونس تنتخب

الانتخابات التونسية

تونس

السبسى

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