فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

كتبت فاطمة خليل

مع بداية العام الدراسى الجديد، يجب على كل أم وأب أن يهتما بعمل مجموعة من الاحتياطات الصحية للطفل قبل دخول المدرسة للعودة إلى الدراسة بحالة صحية أفضل، وفقاً لموقع "Doctor".

5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

1- إعطاء الطفل التطعيمات

هناك تطعيمات أساسية يجب أن يحصل عليها الطفل، منها الأنفلونزا الموسمية، الذى يعطى كل عام.

2- عمل اختبار النظر

الذهاب لطبيب العيون لإجراء اختبارات النظر الروتينية قبل موعد المدرسة.

3- اختبار السمع

يجب إجراء اختبار السمع، لأن ضعف السمع يمكن أن يؤثر على قدرات طفلك.

4- حقيبة مدرسة لا تؤثر على الظهر

شراء حقيبة مدرسة تحافظ على ظهر الطفل مستقيماً.

5- روتين نوم صحى

تنظيم ساعات نوم ثابتة للطفل.