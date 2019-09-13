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فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة طفل
كتبت فاطمة خليل

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مع بداية العام الدراسى الجديد، يجب على كل أم وأب أن يهتما بعمل مجموعة من الاحتياطات الصحية للطفل قبل دخول المدرسة للعودة إلى الدراسة بحالة صحية أفضل، وفقاً لموقع "Doctor".

5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

1- إعطاء الطفل التطعيمات

هناك تطعيمات أساسية يجب أن يحصل عليها الطفل، منها الأنفلونزا الموسمية، الذى يعطى كل عام.

2- عمل اختبار النظر

 الذهاب لطبيب العيون لإجراء اختبارات النظر الروتينية قبل موعد المدرسة.

3- اختبار السمع

يجب إجراء اختبار السمع،  لأن ضعف السمع يمكن أن يؤثر على قدرات طفلك.

4- حقيبة مدرسة لا تؤثر على الظهر

شراء حقيبة مدرسة تحافظ على ظهر الطفل مستقيماً.

5- روتين نوم صحى

تنظيم ساعات نوم ثابتة للطفل.


صحة الطفل

العام الدراسى

نصائح صحية للاطفال

اليوم السابع بلس

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