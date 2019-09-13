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فيديو.. حملات تموينية مكبرة لاستهداف الأسواق ومراقبتها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:15 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة لاستهداف الأسواق ومراقبتها حملات تموينية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى..وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
 

تموين

الاسواق

الغش

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