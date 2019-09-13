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فاروس تتوقع تراجع سعر الدولار إلى 16 جنيه بنهاية العام الجارى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:00 م
فاروس تتوقع تراجع سعر الدولار إلى 16 جنيه بنهاية العام الجارى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس
كتب هانى الحوتى

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أرجعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، استمرار تراجع سعر الدولار للأسبوع الثانى على التوالى، إلى عدة أسباب أبرزها أولا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أذون وسندات الخزانة، ثانيا استمرار تدفقات العاملين بالخارج، ثالثا تحسن إيرادات السياحة، وهم الأسباب الرئيسية وراء التراجع.
 
وتوقعت رضوى السويفى، تراجع فى سعر الدولار أمام الحنيه ليصل إلى مستوى 16 جنيه بنهاية العام الجارى.
 
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 12 قرشاً منذ بداية شهر سبتمبر الجارى ليسجل 16.37 جنيها للشراء، و16.47 جنيها للبيع بالبنك المركزى مقابل 16.49 جنيها للشراء، 16.62 جنيها للبيع مطلع الشهر، وسط توقعات بنوك الاستثمار بمزيد من التراجع.

اخبار الاقتصاد

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