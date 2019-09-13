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"طيران ناس" السعودى يطلق رحلات جديدة مباشرة بين أبها والمدينة المنورة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:46 ص
"طيران ناس" السعودى يطلق رحلات جديدة مباشرة بين أبها والمدينة المنورة طيران ناس السعودى
وكالات

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أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطنى السعودى ‏والطيران الاقتصادى الرائد فى المملكة، عن تسيير رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة بواقع ثلاث رحلات اسبوعيًا اعتباراً 27 أكتوبر 2019، خلال ايام "الثلاثاء، الجمعة والسبت".

وذكر "طيران ناس" أن تسييره لرحلات جديدة ومباشرة بين مطارات المملكة، نابع من مواكبة الناقل الوطنى السعودى لطلبات المسافرين، وسعيه إلى توفير خدمات النقل الجوى لكافة أرجاء مدن ومناطق المملكة، وتوفيره خيارات واسعة لضيوفه، ومنحهم إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة على متن "طيران ناس" الذي يعتمد استراتيجية توسعية لزيادة عدد رحلاته الداخلية.

 

السعودية

طيران ناس السعودى

أبها

المدينة المنورة

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