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طقس الغد معتدل على الوجه البحرى ممطر شمالا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:15 م
طقس الغد معتدل على الوجه البحرى ممطر شمالا والعظمى بالقاهرة 32 درجة طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت،  طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
 
 

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