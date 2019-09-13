سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وانخفاض فى درجات الحرارة بالكويت

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:18 ص
طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وانخفاض فى درجات الحرارة بالكويت حالة الطقس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، ففى الوقت الذى تشهد فيه الإمارات ارتفاعا فى درجات الحرارة، نجد أن التوقعات تدور حول انخفاضها تدريجيا فى الكويت، بينما يتوقع الخبراء سقوط أمطار فى بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن طقس اليوم الجمعة بالمملكة سيشهد سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد  بدولة الإمارات العربية أن يكون الطقس غداً صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح السبت مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الكويتية إن انحسار المنخفض الهندى وتقدم المرتفع الجوى من غرب البلاد يؤديان إلى انخفاض تدريجى في درجات الحرارة بدولة الكويت خصوصا فى فترة المساء.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيزالقراوي، أن أغلب الرياح في هذا اليوم ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، متوقعا أن يسود البلاد طقس حار نهارا وحار نسبيا في الليل مع زيادة الرطوبة النسبية في آخر الفترة.


حالة الطقس

طقس الخليج

منطقة الخليج

السعودية

الإمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بإدمان منشطات كمال الأجسام الهرمونية

"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بإدمان منشطات كمال الأجسام الهرمونية

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة