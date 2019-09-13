ضيوف "مؤتمر الأوقاف" يشاركون فى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية

استقبل الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات بوزارة الاوقاف، وزير الأوقاف اليمنى الدكتور أحمد زبين عطية، حيث وصل إلى مطار القاهرة الدولى للمشاركة فى أعمال المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى تعقده وزارة الأوقاف بعنوان : "فقه بناء الدول … رؤية فقهية عصرية "، وذلك يومى الأحد والاثنين 15 و16 سبتمبر الجارى، بمشاركة دولية واسعة .

وحرص عدد من ضيوف مؤتمر الأوقاف الثلاثين الذين وصلوا إلى القاهرة لحضور المؤتمر، على المشاركة فى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية، والتى أدى فيها وزير الأوقاف اليوم خطبة الجمعة بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وتم افتتاح 24 مسجدا فى إطار خطة وزارة الأوقاف فى العناية لإعمار بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى . ومن بين هؤلاء المشاركين، الشيخ نفيع الله عشيروف "روسيا"، الشيخ جانبولات أوختو بابيف "روسيا"، د. محمد البشارى "فرنسا"، د. عبد الله الشيعانى، د. حسان موسى "السويد"، د. مرزوق أولاد عبد الله "هولندا"، د . محمد الشريف "أمريكا"