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ضبط 29 طن سولار وبنزين وتبديد حرز 2 طن دواجن بكفر الشيخ

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:06 ص
ضبط 29 طن سولار وبنزين وتبديد حرز 2 طن دواجن بكفر الشيخ سولار - أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن الحملة التى شكلها عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تمكنت من تحرير المحضر رقم 443 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019 ضد" م. س. م ق " بناحية 58 الخاشعة لتجميعه 22 طن سولار وبيعها فى السوق السوداء وإلزامه بسداد 148500 جنيه، وحررت المحضر رقم 444 جنح أمن دولة طوارئ لسنه 2019 ضد "ر. ش. م. ع" بناحية 8 العنابر لتجميعه 3 طن بنزين 80 و4 طن سولار وإلزامه بسداد فروق أسعار 47250 جنيها.

وأضاف الهابط، كما حررت الحملة المحضر رقم 445 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019 ضد" ه. ر. س" بناحية عزبة صالح الزعفران لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحررت المحضر رقم 4/322 أحوال الحامول ضد" م. ع. ب. لقيامه بتبديد الحرز، 2 طن دواجن وإلزامه بسداد 60000 جنيه، وحررت مخالفه استيلاء على 6 شكاير دقيق مدعم لمخبز "ن. ب. م" وإلزامها بسداد 3255 جنيها، وتحرير 20 محضر نقص وزن رغيف الخبز مابين 18ل25جرام.

كما حررت محضر ل "ز. ح. س. ع" بناحية أبو عرف بالزعفران بمقدار 20 جراما فى الرغيف الواحد واستيلائه على على 6 شكاير دقيق مدعم وإلزامه بسداد 3255 جنيها.

 


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تموين

نقص وزن

مخابز

سولار

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