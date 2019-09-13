ضبط 10 متهمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو فى حملة أمنية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط عشرة من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية. تم التحفظ على المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، حيث تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط عشرة متهمين بترويج المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الشرطة عن ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وطبنجة و 4 قطع فرد محلى الصنع وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 30.5 كيلو جرام وكمية من نبات الحشيش المخدر تزن 300 جرام. تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.