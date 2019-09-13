ضبط عامل اختلس 57 كيلو ذهب من محل جواهرجى بالمنزلة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من إلقاء القبض على متهم باختلاس 57 كيلو ذهب من محل جواهرجى يعمل فيه.

وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنزلة، من صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية بمدينة المنزلة بقيام أحد العاملين باختلاس كمية من المشغولات الذهبية.

وقد اتهم محمد محمد على حسن صاحب المحل محمد ص ع باختلاس 57 كيلو ذهب من المحل بما يعادل 36 مليون جنيه، وقد تم تحرير المحضر رقم 3914 لسنة 2019 إداري المنزلة، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار محمد اللاوندي مدير النيابة بضبط وإحضار المتهم، وتم إلقاء القبض عليه وجارى التحقيق معه.

فيما أشار وائل قنديل محامي المجني عليه، أن تم عقد جلسة عرفية مع الجاني واعترف بارتكاب الواقعة، واتفق على استرجاع الكمية، لكنه تهرب من السداد.