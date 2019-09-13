ضبط سائق تحرش بفتاة لفظيا أثناء استقلالها سيارة فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضى

ضبطت الأجهزة الأمنية سائقا تحرش بفتاة لفظياً أثناء إستقلالها سيارته، بعد تداول فيديو عن الواقعة عبر السوشيال ميديا.

جاء ذلك على خلفية تداول تحذير على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بإسم "ميرو رأفت" بشأن عدم استقلال سيارة "محددة" لقيام قائدها بالتحرش اللفظى بإحدى الفتيات أثناء إستقلالها لسيارته في أسيوط، إلا أنها تمكنت من النزول من السيارة أثناء توقفها، وقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وباستدعاء المتضررة "حاصلة على بكالوريوس تجارة" تعرفت علي المتهم، واتهمته بالتحرش اللفظى بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.