ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتنفيذ 3521 حكما قضائيا بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا ،مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 5 أسلحة نارية"، وضبط 550جرام حشيش و175جرام هيروين،و600 جرام بانجو، بحوزة عاطلين بكفر الشيخ .

كما تمكنت الحملة من ضبط 35قضية تموينيه متنوعه، منها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم الاعلان عن أسعار غذائية والغير غذائيه، وعدم حمل شهاده صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من إزالة 180حالة اشغالات، وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1480مخالفة مروريه متنوعه، وضبط 11 دراجة بخاريه.

كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 3521 قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئيه ومستأنفه.