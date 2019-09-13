صور.. مدينة الطود بالأقصر تشهد إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مجموعة من الخطب والمواعظ الدينية وكلمة لأحد أفراد أسرة الشيخ أمين القفطي، ثم قدم المنشد الديني الشيخ طه القفطي، خلال الاحتفالية مجموعة من التواشيح الدينية .

وقال الشيخ عوض أحمد محمد عطيتو الجعفري، أحد تلاميذ الشيخ أمين القفطي خلال الإحتفالات، أن الشيخ أمين القفطي رحمه الله كان علم من أعلام الأولياء الذين شهد لهم من عاصروه بالكرامات والبركات، وأن الشيخ "القفطي"، في صباه ترك بلده في قفط، ولازم العارف بالله الشيخ أحمد رضوان بالأقصر فى فترة الستينيات .

يذكر أن الشيخ أمين القفطي هو أمين مبارك محمد القفطي من عائلة السجاجنة، ولد بقرية الظافرية بمركز قفط التابع لمحافظة قنا، وكان وليا صالحا عارفا بالله وكان من أصحاب الأحوال وله مشهد بنجع الجسور بالطود، حيث كانت مكان خلوته وضريحه بقرية كلح الجبل حيث توفي هناك وسيرته مشهورة بين أهل التصوف في هذا العصر، وله مولد سنوي يقام كل عام بنجع الجسور بالطود، وقد توفي رحمه الله في 21 ديسمبر عام 1986.



إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (1)



إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (2)



إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (3)



إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (4)