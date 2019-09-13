سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدينة الطود بالأقصر تشهد إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:43 م
صور.. مدينة الطود بالأقصر تشهد إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى احتفالات مولد الشيخ أمين القفطى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، إحتفالية مولد الشيخ أمين القفطي، الذي يقام بصورة سنوية في شهر سبتمبر من كل عام في منطقة نجع الجسور  بحضور الآلاف من أهالي مدينة الطود والقرى المجاورة، وأتباع ومريدي الطريقة الرفاعية والطرق الصوفية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مجموعة من الخطب والمواعظ الدينية وكلمة لأحد أفراد أسرة الشيخ أمين القفطي، ثم قدم المنشد الديني الشيخ طه القفطي، خلال الاحتفالية مجموعة من التواشيح الدينية .

وقال الشيخ عوض أحمد محمد عطيتو الجعفري، أحد تلاميذ الشيخ أمين القفطي خلال الإحتفالات، أن الشيخ أمين القفطي رحمه الله كان علم من أعلام الأولياء الذين شهد لهم من عاصروه بالكرامات والبركات، وأن الشيخ "القفطي"، في صباه ترك بلده في قفط، ولازم العارف بالله الشيخ أحمد رضوان بالأقصر فى فترة الستينيات .

يذكر أن الشيخ أمين القفطي هو أمين مبارك محمد القفطي من عائلة السجاجنة، ولد بقرية الظافرية بمركز قفط التابع لمحافظة قنا، وكان وليا صالحا عارفا بالله وكان من أصحاب الأحوال وله مشهد بنجع الجسور بالطود، حيث كانت مكان خلوته وضريحه بقرية كلح الجبل حيث توفي هناك وسيرته مشهورة بين أهل التصوف في هذا العصر، وله مولد سنوي يقام كل عام بنجع الجسور بالطود، وقد توفي رحمه الله في 21 ديسمبر عام 1986.


إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (1)

 

إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (2)
إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (2)

 

إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (3)
إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (3)

 

إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (4)
إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (4)

 

إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (5)
إحتفالات مولد الشيخ أمين القفطى (5)

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

احتفالات صوفية بالاقصر

مولد الشيخ امين القفطي

مولد بمدينة الطود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قارئ يشارك بصور احتفال الطرق الصوفية بمولد الشيخ عبد الرب النبى فى أسيوط

الأربعاء، 24 يوليه 2019 02:00 ص

صور.. العشرات يحتفلون بدورة مولد "الشيخ أبوالجود" برفع الرايات بالأقصر

السبت، 15 يونيو 2019 12:19 م

صور.. أهالى العوامية يحتفلون بمولد الشيخ أحمد أبو غطاس بالتحطيب

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:07 م

صور.. القيادات التنفيذية تشهد الاحتفال بمولد الشيخ الجيلانى بالأقصر

السبت، 03 فبراير 2018 02:06 ص

صور.. الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد الشيخ عمران بأسيوط

السبت، 02 ديسمبر 2017 08:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة