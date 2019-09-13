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صور.. محافظة الإسكندرية تبدأ بتركيب سلالم كوبرى 32 بالعامرية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:35 ص
صور.. محافظة الإسكندرية تبدأ بتركيب سلالم كوبرى 32 بالعامرية سلالم كوبرى 32
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية حى العامرية ثان و شركة المقاولون العرب بسرعة إنهاء تركيب السلالم لكوبرى كم32 .

جاء ذلك استجابة لمطالب أهالى نجع رسلان بحى العامرية ثان بضرورة الإسراع فى تركيب سلالم لكوبرى كم 32  بالطريق الصحراوى للتسهيل على الأهالى  ومنع حدوث أى حوادث جراء عبور الطريق الصحراوى من قبل الأهالى وطلاب المدارس.

 

وقد تم اليوم تركيب سلالم الكوبرى وذلك بعد الإنتهاء من بناء قواعد و جسم الكوبري، ليخدم أهالى النجع و طلاب المدارس المجاورة له، و ذلك حرصا من المحافظة على أمن و سلامة الأهالى والطلاب و خاصة مع اقتراب دخول موسم الدراسة و لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن و السلامة لطلاب المدارس وسلامة الحركة المرورية على طريق رئيسى كالطريق الصحراوي.

 

سلالم كوبرى 32 (1)

سلالم كوبرى 32 

 

سلالم كوبرى 32 (2)
سلالم كوبرى 32 

 

سلالم كوبرى 32 (3)
سلالم كوبرى 32 

 

سلالم كوبرى 32 (4)
سلالم كوبرى 32 

 


الاسكندرية

العامرية كوبرى مشاه

الطريق الصحراوى

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