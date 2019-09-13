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صور.. متظاهرون بهونج كونج يحتلون أحد المولات التجارية ويشتبكون مع الأمن

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:40 ص
صور.. متظاهرون بهونج كونج يحتلون أحد المولات التجارية ويشتبكون مع الأمن هونج كونج
رويترز

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احتل مئات المتظاهرين فى هونج كونج أحد المولات التجارية، مرددين هتافات ضد الدولة، ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين داخل المول.

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

يذكرأن، تعهدت زعيمة هونج كونج كارى لام بجعل الإسكان ووسائل عيش المواطنين أولوية لتهدئة حالة من الاستياء العميق حيال طريقة حكم المركز المالى الآسيوى، فى الوقت الذى يستعد محتجون فيه لمظاهرات جديدة.

وقالت لام فى منشور على فيس بوك فى وقت متأخر أمس الخميس إن حكومتها ستزيد المعروض من وحدات الإسكان مع الإعلان عن مزيد من الخطط، وقالت إنها تسببت فى "فوضى لا تغتفر" بإشعال الأزمة السياسية وإنه لو كان الأمر بيدها لاستقالت.

احتجاجات
احتجاجات

 

اشتباكات
اشتباكات

 

جانب من الاحتجاجات (2)
جانب من الاحتجاجات (2)

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

متظاهرون يحتلون أحد المولات التجارية بهونج كونج
متظاهرون يحتلون أحد المولات التجارية بهونج كونج

 

محتجون فى هونج كونج
محتجون فى هونج كونج

 

مكبرات الصوت
مكبرات الصوت

 

هتافات
هتافات

 


هونج كونج

تظاهرات

الصين

احتجاجات

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